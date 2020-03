Il padre del 15enne ucciso: “Fate donazioni all’ospedale Pellegrini, non fiori»

«Non è una vittoria per noi, non è una vittoria per nessuno. La vittoria per me sarebbe stata riavere mio figlio a casa».

NAPOLI – “Chiunque volesse portare un fiore per mio figlio faccia invece una offerta all’ospedale Pellegrini a titolo di ristoro per quanto accaduto subito dopo la sua morte». Questa è la dichiarazione del papà di Ugo, il ragazzo 15enne ucciso da un carabiniere mentre stava tentando di mettere a segno una rapina lo scorso sabato, come forma di ristoro per la devastazione del pronto soccorso.

Inoltre precisa il genitore: “La catenina non era rubata, era la sua. Ho tante foto che lo dimostrano”. Il papà del ragazzo ucciso ha poi commentato così la notizia dell’accusa di omicidio volontario per il carabiniere che gli ha sparato: «Non è una vittoria per noi, non è una vittoria per nessuno. La vittoria per me sarebbe stata riavere mio figlio a casa».

