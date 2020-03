In giro per Sant’Antimo a spacciare droga: arrestato 29enne

SANT’ANTIMO – I carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato OLIVA Rosario, nato ad Aversa il 14.04.1991, domiciliato a Sant’Antimo (NA), pregiudicato, in esecuzione dell’ordine di carcerazione in detenzione domiciliare emesso, in data dal Tribunale Ordinario di Napoli, dovendo l’uomo espiare la pena residua di mesi 10 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio commesso negli anni 2011 e 2013. Arrestato ristretto in regime di detenzione domiciliare.

COMUNICATO STAMPA

FOTO DI REPERTORIO

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui