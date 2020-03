La pizza nei week-end di quarantena: ecco la ricetta

ITALIA – La ricetta della pizza è la più cercata nei weekend di quarantena. Tutti vogliono imparare i segreti della lievitazione e della pizza fatta in casa.

Di seguito vi riportiamo una delle ricette più seguite e più fidate per una pizza davvero squisita.

INGREDIENTI PER DUE PIZZE

Farina Manitoba 200 g

Farina 00 300 g

Acqua a temperatura ambiente 300 ml

Olio extravergine d’oliva 35 g

Sale fino 10 g

Lievito di birra fresco 5 g

LA RICETTA

Per preparare la pasta per la pizza abbiamo scelto di impastare il tutto a mano, ma se preferite utilizzare l’impastatrice potrete seguire gli stessi procedimenti, utilizzando il gancio a velocità medio bassa. Cominciate versando il lievito nell’acqua a temperatura ambiente e scioglietelo per bene ; in alternativa potete anche sbriciolare il lievito nella farina, il risultato non cambierà. Se preferite, potete utilizzare 2 g di lievito di birra disidratato. Proseguite versando la farina manitoba e quella 00 in un recipiente.

Poi versate l’acqua un po’ alla volta 4 mentre impastate con le mani : la temperatura ideale dell’acqua è di 25°. Quando avrete versato la metà del liquido, potete aggiungere anche il sale.

e continuare ad impastare, versando l’acqua sempre un po’ alla volta, fino ad ottenere un composto omogeneo 7 . A questo punto potete aggiungere l’olio, anche questo versato un po’ alla volta mentre continuate ad impastare.Infine trasferite l’impasto sul piano da lavoro e lavoratelo con le mani fino a che non sarà liscio e omogeneo .

Ottenuto un bel panetto liscio, lasciatelo riposare sul piano di lavoro per una decina di minuti coprendolo con la ciotola. Una volta riposato dategli una piccola piega: immaginate che la sfera sia divisa in 4 parti, prendete l’estremità di ognuna, tiratela delicatamente e ripiegatela verso il centro, infine dategli la forma di una sfera. Trasferite l’impasto così formato in una ciotola, coprite con pellicola trasparente 12 e lasciate lievitare.

Per comodità potete mettere la ciotola in forno spento ma con la luce accesa, così l’interno raggiungerà la temperatura di 26-28°, ideale per la lievitazione; in alternativa potete anche tenere la bacinella in un luogo caldo. I tempi sono approssimativi poiché ogni impasto, la temperatura e le condizioni metereologiche influenzano la lievitazione: mediamente l’impasto dovrebbe impiegare 2 ore a raddoppiare di volume.

Trascorso il tempo della lievitazione, l’impasto sarà bello gonfio, quindi trasferitelo sul piano da lavoro 14 e dividetelo a metà con un tarocco 15 . Se dovesse servirvi, potete infarinare leggermente il piano di lavoro. Tornate a dare una piega all’impasto, come avete fatto prima della lievitazione, poi capovolgetelo e procedete con la pirlatura: pirlare l’impasto significa farlo girare con le mani sul ripiano di lavoro portandolo verso di voi e poi allontanandolo ripetutamente fino ad ottenere una sfera liscia e regolare . Trasferite i due impasti su un vassoio e lasciateli riposare ancora per una mezz’oretta, sempre coperti con pellicola o con un canovaccio , prima di poter tirare l’impasto per la pizza e condirlo a vostro piacimento! Per la cottura della pasta per la pizza ricordiamo che non c’è una regola fissa, perciò è opportuno seguire la ricetta di riferimento. In linea di massima è opportuno sapere che il forno dovrà essere molto caldo prima di infornare la pizza, una temperatura ideale è compresa tra i 200° e i 250°, i tempi variano a seconda della temperatura.

La ricetta più dettagliata ed il video dimostrativo sul sito di Giallo Zafferano : https://ricette.giallozafferano.it/Impasto-per-pizza.html