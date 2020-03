La sorella muore per Coronavirus, Luca rivela: “Contagiata da un untore”

NAPOLI – Teresa Franzese, 47 anni, è deceduta per diverse concause, tra queste il Coronavirus. Il fratello Luca ha raccontato in un video pubblicato su Facebook e da noi ripreso la tristissima vicenda che ha riguardato la donna. E’ deceduta da due giorni ed il corpo è ancora in casa, senza che sia possibile dare degna sepoltura alla donna, per il momento. Si attendevano anche le verifiche alla positività al Coronavirus. In tal senso, il riscontro è arrivato questa mattina: il Covid-19 è tra le cause della morte di Teresa, che soffriva anche di epilessia ed altre patologie. Intervenuto ai microfoni de “La Radiazza”, programma condotto da Gianni Simioli, Luca ha poi aggiunto un particolare agghiacciante: a contagiare la sorella sarebbe stata una persona che non ha rispettato la quarantena. “Mia sorella – racconta Luca – aveva l’influenza da una settimana ma il suo medico curante, anche per le decisioni del Governo, si era rifiutato di venirel a fare visita ed aveva dispensato la sua diagnosi solo telefonicamente. Una persona, che avrebbe dovuto rispettare la quarantena in quanto positiva al Coronavirus, era venuta a contatto con mia sorella”.

IL VIDEO DI LUCA FRANZESE IN CUI RACCONTA LA VICENDA