La tragedia del piccolo Diego, il bimbo di 3 anni scomparso è stato trovato morto

By Antonio Galluccio

METAPONTO – E’ stato trovato morto, nel fiume Bradano, il piccolo Diego, il bimbo di 3 anni di cui non si avevano notizie da ieri mattina, in contrada Marinelle a Metaponto in provincia di Matera.

Il piccolo era uscito di casa in un momento di distrazione dei genitori. Alle ricerche hanno preso parte forze dell’ordine, volontari e numerosi cittadini.

Oggi all’alba è stato trovato morto nel fiume Bradano a Metaponto, frazione di Bernalda (Matera), il piccolo Diego. Aveva appena tre anni.

Una lunga e inutile giornata di ricerche. L’allarme è scattato ieri mattina intorno alle 11, quando i genitori si sono accorti all’improvviso che il bambino non c’era più.

Le ricerche, che seguendo alcune tracce si sono concentrate lungo gli argini del fiume, hanno visto impiegati gli specialisti fluviali dei vigili del fuoco, l’unità cinofila, i droni, le forze di Polizia e i volontari. L’area è stata anche sorvolata da un elicottero.

Ieri anche la trasmissione “Quarto grado” era occupata del caso.

Ore di angoscia e preoccupazione. A tarda serata i volontari si sono ritirati, ma non si sono fermate le ricerche dei specialisti. Sino all’alba, quando il corpicino è stato ritrovato nel fiume.