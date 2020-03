By Ciro De Liddo

L’amica geniale 2, grande attesa per l’ultimo appuntamento: tutte le anticipazioni

Torna questa sera su Rai1 alle 21.25, L’amica Geniale – Storia Del Nuovo Cognome, con le ultime due imperdibili puntate. La seconda stagione, infatti, si conclude dopo un gradissimo successo negli ascolti.

Nelle puntate precedenti abbiamo visto le due amiche rendersi conto di appartenere a due mondi completamente diversi. Lenù ormai è sempre più in contatto con gli ambienti della Napoli di cultura, mentre Lila si trova ad dover affrontare i problemi di un difficile rapporto matrimoniale con Stefano e il legame che quest’ultimo ha instaurato con i Solara. Durante le vacanze estive il legame tra Lila e Lenù va ad incrinarsi definitivamente dopo un bacio tra Lila e Nino che iniziano una vera e propria relazione extraconiugale. Ciò spingerò Lila a lasciare il marito per fuggire con Nino che si scopre essere il figlio che la giovane aspetta. Lenù, sempre più lontana dell’amica, decide di continuare gli studi. Lascia, così, il rione per frequentare l’università a Pisa.

Nel settimo episodio, intitolato “Il Ritorno”, Lila tornata a casa da Stefano dopo aver litigato con Nino, si trova a dover affrontare la vita da madre. Lenù ormai “trasformatasi” in una giovane donna elegante e colta, torna nel rione per le festività di Pasqua. Qui rivede l’amica ormai sempre più sfiduciata dalla vita ma che si dedicata con tutta se stessa nel crescere il figlio. Quest’ultima, spaventata che il marito possa leggere i suoi diari, decide di affidarli a Lenù che presa della curiosità li legge, scoprendo cose su Lila che non aveva mai capito.

Nell’episodio conclusivo, “La fata blu”, Lenù rientra a Pisa dove, ispirandosi ai diari dell’amica e alle vicende vissute nel rione, decide di scrivere il suo primo romanzo. Durante i corsi, viene avvicinata da Pietro, figlio di un professore universitario. Dopo una prima conoscenza, il giovane, dopo che Lenù ha ottenuto la laurea, decide di regalarle un anello di fidanzamento. La ragazza le dona in cambio il suo manoscritto, prima di ritornare nel rione per festeggiare con la famiglia l’importante risultato ottenuto. Qui, rincontrerà Lila la cui vita sembra nuovamente cambiata.

Quindi, da non perdere quest’ultimo appuntamento che come i precedenti sarà ricco di colpi di scena.

