Lecca il wc di un bagno pubblico per una sfida social: positivo al Coronavirus

USA – Un ragazzo americano che si era filmato mentre leccava il water di un bagno pubblico per sfidare il coronavirus è “risultato positivo al Covid-19”. Lo ha riportato il giornalista inglese Piers Morgan durante la trasmissione televisiva Good Morning Britain. Il giovane aveva aderito alla #CoronavirusChallenge, lanciata principalmente su Tik Tok, in cui si invitavano le persone a leccare gli oggetti pubblici in barba al Covid-19. Il ragazzo sarebbe ora ricoverato in ospedale.

La #CoronavirusChallenge è stata giudicata “irresponsabile” dagli esperti. A lanciarla era stata una influencer, Ava Louise, che si è fatta un video mentre leccava il water nel bagno di un aereo. Da quel momento, i filmati legati alla sfida social si sono moltiplicati, collezionando milioni di visualizzazioni. Tik Tok ha fatto sapere che rimuoverà i contenuti ritenuti non idonei in questo momento.

FONTE: SKYTG24.IT