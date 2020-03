Litorale Domitio, sospetto caso di coronavirus: bambino di 2 anni ricoverato

MONDRAGONE – Bimbo di 2 anni ricoverato in ospedale per caso sospetto di coronavirus. Il piccolo è stato ricoverato all’ospedale civile San Rocco di Sessa Arunca.

Il piccolo è giunto al presidio ospedaliero con insufficienza respiratoria e forte stato febbrile. Trasportato in pediatria, come riportato da Noi Caserta, il medico su consulto dell’ospedale Cotugno di Napoli ha effettuato il tampone orofaringeo. E’ stata subito attivato il protocollo per sospetto contagio dal virus Covid-19. Il piccolo paziente è stato isolato nel reparto di pediatria in attesa degli esiti del test.

