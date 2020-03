Marano, positiva al Coronavirus la madre di un dipendente dell’ufficio postale

MARANO DI NAPOLI – Il coronavirus avrebbe messo radici anche a Marano, periferia nord di Napoli. Secondo quanto riportato da terranostranews.it, è stata contagiata la mamma di una dipendente dell’ufficio postale di via Nuvoletta. La donna è residente a Napoli. Ora si attende l’esito del tampone per il dipendente in questione, figlio della donna che sarebbe stata contagiata. Lunedì l’ufficio postale resterà chiuso per una sanificazione degli ambienti. Saranno attuate ulteriori misure precauzionali nel caso in cui anche il dipendente risultasse positivo al test. In tal caso sarebbe quindi disposta la quarantena per tutti i dipendenti.