Medico di Giugliano positivo al Coronavirus. “Mio padre non ha incontrato il contagiato”

GIUGLIANO/VILLARICCA – E’ di ieri sera la notizia di un medico di base di Giugliano, che lavora anche a Villaricca, risultato positivo al Coronavirus. Dopo un audio che si era diffuso su whatsapp, in cui si raccontava che il medico contagiato si fosse fatto visitare da un altro medico di Villaricca, la figlia di quest’ultimo ha voluto chiarire la questione.

“E’ assolutamente falso che anche mio padre sia positivo al Coronavirus, in quanto non ha avuto alcun contatto fisico con il dottore risultato poi affetto dal Covid 19. Mio padre – spiega la donna – lo ha solo ascoltato telefonicamente e, tramite l’ASL, ha richiesto il tampone per verificare se l’altro medico fosse positivo o meno, come da protocollo. Mio padre non avrebbe mai messo in pericolo i suoi pazienti e soprattutto me che sono in studio con lui. Se fosse stato vero, si sarebbe messo subito in quarantena, per tutelare tutti. Fermate questa falsa notizia che sta circolando, per favore. Fermate questa psicosi, tutto questo crea solo danni a chi ha bisogno per necessità urgenti di mio padre e magari per paura non si fa visitare. Preghiamo per questa persona positiva e speriamo che tutto vada bene”, conclude la donna.