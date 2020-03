Coronavirus, positiva anche Michela Persico conduttrice di Sport Mediaset

TORINO – “Ciao a tutti ragazzi, allora ci tengo a fare questo video perché, come sapete, da poco ho fatto il tempone ed ho appena ricevuto l’esito: e l’esito è positivo. Questo per tranquillizzare tutti coloro che mi stanno particolarmente vicino in questo momento e mi stanno chiedendo in merito alla mia salute”. Con queste parole, rilasciate in un video pubblicato sul proprio account Instagram, Michela Persico, giornalista di Sport a Mediaset e compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, annuncia di essere risultata positiva al Coronavirus.

Persico: “Io e Rugani stiamo bene”

Prosegue Michela Persico: “Voglio rassicurarvi nel dirvi che io sto benissimo, per mia fortuna, non ho alcun sintomo e questo appunto per dire che ci possono essere anche dei casi come il mio che, nella sfortuna, sono fortunati perché basta restare in casa tranquilli. E se sale un pochino la febbre prendere la tachipirina e tutto passa. Quindi vi volevo rassicurare sulla mia situazione ed anche quella di Daniele (Rugani), che siamo positivi ma asintomatici“.