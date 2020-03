Morto ad Ibiza Francesco Iovine, nipote del boss pentito Antonio «‘o ninno». Aveva 30 anni

By Antonio Galluccio

Non sono ancora chiare le cause del decesso

SAN CIPRIANO D’AVERSA – E’ morto improvvisamente ad Ibiza Francesco Iovine, 30 anni, figlio di Carmine, nonché nipote dell’ex capo clan dei Casalesi, oggi collaboratore di giustizia, Antonio Iovine detto ‘o ninno.

Il 30enne si era recato in ospedale da solo, ma dopo poco i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non è nota ancora la causa della scomparsa.

Al momento non c’è ragione di sospettare un caso di Coronavirus, ma non è escluso che verrà effettuato un tampone post mortem.

Era tornato nell’isola iberica da circa quindici giorni. Lì si era trasferito con la sorella quasi in pianta stabile.

A differenza del fratello Oreste non aveva aderito al programma di protezione garantiti ai familiari di ‘o ninno, capoclan dei Casalesi, dal 2014 collaboratore di giustizia.