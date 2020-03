MUGNANO – Morto padre Mario. A comunicare la notizia è stato lo stesso sindaco Luigi Sarnataro, attraverso la sua pagina facebook ufficiale.

Il primo cittadino ha scritto: “Con immenso dolore, comunico che è tornato alla casa del Padre, il mio, il nostro parroco Padre Mario, per cause non riconducibili all’attuale pandemia. In questo momento così difficile per la nostra comunità, siamo certi che avremo un angelo custode in più su cui contare. Proclamo per la giornata di oggi il lutto cittadino.”