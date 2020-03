Si tratta di un servizio rivolto a giovani, adulti ed anziani che in questo momento di difficoltà sono costretti a restare in casa

MUGNANO – Mugnano, psicosi Coronavirus: il sindaco Sarnataro attiva il sostegno psicologico.

Emergenza Coronavirus, l’amministrazione Sarnataro attiva il sostegno psicologico con l’Osservatorio permanente del Bullismo. Per accedere al servizio basta aprire l’app Skype da cellulare o pc e cercare [email protected] outlook.it

“Si tratta di un servizio rivolto a tutti: giovani, adulti ed anziani – spiega l’assessore e presidente dell’Opb Valentina Canditone – L’idea nasce dal voler sostenere anche psicologicamente le persone più fragili o più sole in questo momento di grande difficoltà per il nostro paese, in cui siamo tutti costretti a casa. Ringrazio tutti i membri dell’Opb, psicologi, avvocati, assistenti sociali, pedagogisti ed educatori che hanno messo a disposizione e in modo del tutto gratuito il loro tempo”.

I Servizi resi disponibili e gli orari d’accesso sono i seguenti:

Contatto Amico: Tutti i cittadini, giovani, adulti ed anziani, possono accedere a questo servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 per poter ricevere conforto da parte di professionisti formati, un momento per non sentirsi soli e lasciarsi ascoltare, nel caso emergessero difficoltà psicologiche o pedagogiche saranno rinviati agli opportuni servizi. Troverete Assistenti Sociali, Dottori in Psicologia, Dottori in Teorie e Tecniche Psicologiche, Avvocati ed anche l’Assessore alle Politiche Sociali pronti a sostenervi con l’ascolto. : Tutti i cittadini, giovani, adulti ed anziani, possono accedere a questo servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 per poter ricevere conforto da parte di professionisti formati, un momento per non sentirsi soli e lasciarsi ascoltare, nel caso emergessero difficoltà psicologiche o pedagogiche saranno rinviati agli opportuni servizi. Troverete Assistenti Sociali, Dottori in Psicologia, Dottori in Teorie e Tecniche Psicologiche, Avvocati ed anche l’Assessore alle Politiche Sociali pronti a sostenervi con l’ascolto. Supporto Psicologico online: Un servizio dedicato per affrontare problematiche di ordine psicologico che in questo delicato momento stanno emergendo. Questo servizio, svolto da Psicologi-Psicoterapeuti, è dedicato a tutti i cittadini, giovani, adulti ed anziani ed è attivo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Supporto Pedagogico online: In questo momento aumentano le difficoltà da parte dei genitori nel gestire i propri figli, questo servizio si prefigge il compito di orientare i genitori in questo delicato momento. Saranno a disposizione pedagogiste che potranno aiutarvi in questo delicato momento. Il servizio è attivo il martedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 18:00 alle 19:30. Sostegno Psicologico agli Operatori Sanitari online: In questo delicato momento gli operatori sanitari (medici, infermieri, oss, psicologi, tecnici, amministrativi …) si ritrovano a dover affrontare un disagio enorme e pertanto a loro va dedicato l’opportuno sostegno. Il servizio a loro dedicato, svolto da Psicologi-Psicoterapeuti, è attivo tutti i sabato dalle 18:00 alle 22:00 e tutte le domeniche dalle 10:00 alle 13:00.

Entusiasta il sindaco Luigi Sarnataro: “Ringrazio l’Opb, importante organismo che abbiamo istituito primi in Italia più di un anno fa, per questa bella idea che abbiamo accolto immediatamente. Il momento è difficile per tutti, c’è chi è solo in casa, chi non può vedere i genitori, chi sta lavorando allo stremo delle forze nei presidi sanitari. E’ doveroso da parte nostra essere vicino ai nostri cittadini in qualsiasi modo possibile, per farli sentire meno soli in questo periodo di incertezze”.

