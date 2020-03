Musei, teatri e tour virtuali: l’arte all’insegna del #iorestoacasa

Tante le iniziative messe in campo per sfruttare questi giorni di pausa forzata

NAPOLI – Quando il mondo e la sua quotidianità sembrano ormai essersi chiusi all’interno delle nostre case, arte e cultura diventano accessibili online per farci compagnia. Del resto chi lo ha detto che bisogna privarsi di tali bellezze? Con lo stato di emergenza sanitaria nazionale è stata decretata la chiusura dei musei di tutta Italia almeno fino al 3 aprile, molte istituzioni hanno infatti colto l’occasione per implementare linguaggi e forme di comunicazione che valichino i confini fisici del museo. #iorestoacasa è la campagna del Ministero della Salute per limitare i contagi. Musei e istituzioni della cultura stanno lanciando diversi progetti su piattaforme social e digitali.

Il San Carlo, uno dei teatri più importanti in Italia, ha voluto partecipare all’iniziativa “Io resto a casa” lanciando l’hashtag #stageathome. Occasione per portare il palcoscenico nelle case di tutti. Segue Roma con i Musei vaticani: il catalogo online presenta le informazioni essenziali relative alle opere d’arte mobili (non agli ambienti, edifici, o loro decorazione) esposte lungo il percorso di visita. Dal sito del Museo egizio di Torino si possono scoprire tutte le sale ristrutturate. Su Facebook, il direttore Christian Greco conduce dei videotour per raccontare gli oggetti della prestigiosa collezione con l’hashtag #LaCulturaCura. La Pinacoteca di Brera permette di ammirare da vicino tutti i capolavori dell’arte mondiale che custodisce, così come la Galleria degli Uffici di Firenze offre immagini ad alta definizione dei capolavori delle mostre virtuali.

Sono previsti Tour virtuali anche per il Louvre di Parigi mentre il British Museum di Londra rende visibile online la metà degli otto milioni di oggetti della sua collezione. Il Museo del Prado di Madrid ha deciso di incrementare la sua presenza virtuale proprio per venire incontro ai potenziali visitatori bloccati a casa dal rischio virus. Grazie al Google Art Project, la collezione del Moma, il Metropolitan Museum di New York, è stata digitalizzata e si può visitare proprio come se fosse una galleria multimediale. Gli algoritmi messi a punto da Google hanno permesso di esaminare ed etichettare non solo le opere d’arte ma anche le fotografie e le opere digitali esposte nella galleria newyorkese. Un incredibile mezzo senza barriere che permette di esplorare i 60 migliori musei del mondo anche attraverso Street View.

In questo periodo le proposte non mancano e ad invertire la propria rotta non è solo il sistema dell’arte. Altro progetto parte dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano con #storieaportechiuse, raccontando ogni giorno sui suoi canali Facebook e Instagram i propri spazi, le collezioni, i laboratori interattivi, l’attualità scientifica e i dietro le quinte con pillole video, immagini e documenti inediti. Altre possibilità spaziano dallo smart working ai servizi che offrono lettura di giornali e riviste senza uscire di casa per andare in edicola.

Un’altra occasione da non perdere è quella di attingere agli ampi cataloghi messi a disposizione da Cineteca Milano – con tanti capolavori del cinema – e Mymovies, che dal 12 marzo metterà a disposizione gratuitamente alcuni film di artisti contemporanei. Vedere capolavori cinematografici, assistere a spettacoli teatrali, laboratori scientifici, visitare musei e leggere libri attraverso i canali digitali sono le varie possibilità di arricchimento culturale delle quali possiamo usufruire rimanendo a casa!