NAZIONALE – “Musica che unisce”, gli artisti italiani uniti contro il Coronavirus: serata solidale per la Protezione Civile.

Questa sera, su Rai1 dalle 20.30 andrà in onda l’evento “Musica che unisce”. La serata, senza interruzioni pubblicitarie, vedrà la voce narrante di Vincenzo Mollica e l’alternarsi di tantissimi ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo.

L’evento è nato per sostenere una raccolta solidale il cui ricavato andrà alla Protezione Civile che in questi giorni sta lavorando duramente per combattere il Coronavirus. Ovviamente, la serata non avrà un palco ma saranno gli ospiti che invieranno delle loro performance dalle loro abitazioni in cui stanno passando la quarantena.

Gli artisti, infatti, rigorosamente dalle loro abitazioni, regaleranno al pubblico inediti set live che si susseguiranno andando a creare un lungo flusso di musica. Ricco il cast musicale che vedrà alternarsi sullo schermo Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Cesare Cremonini, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Ludovico Einaudi, Mahmood, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tommaso Paradiso, Il Volo, Calcutta e i Måneskin. Manderanno alcune loro performance anche alcuni artisti reduci dall’esperienza sanremese Sanremo il vincitore Diodato, Francesco Gabbami, Levante, l’ospite fisso Tiziano Ferro, Marco Masini e la band rivelazione I Pinguini Tattici Nucleari.

Non mancheranno ospiti legati al mondo sportivo. Infatti, nel corso la serata ci saranno il pilota Andrea Dovizioso, la campionessa olimpionica Bebe Vio e la sciatrice Federica Brignone. Non mancherà il messaggio della campionessa di nuoto Federica Pellegrini, oltre a quelli della tennista Roberta Vinci, del campione Valentino Rossi e del nuotatore Gregorio Paltrinieri.

Virginia Raffaele e Roberto Bolle, invece, realizzeranno un ironico balletto virtuale. Anche gli attori Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino lavoreranno in coppia ma a distanza, recitando un dialogo che prende spunto da queste settimane. Gigi Proietti declamerà, invece, lo splendido testo di “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori. Enrico Brignano sarà alle prese con alcune sue sorridenti riflessioni. Infine, dal mondo dello spettacolo, ci sarà anche Luca Zingaretti che reciterà un monologo scritto da lui.

Non mancherà, ovviamente, uno spazio dedicato all’informazione. Interverranno nel corso dell’evento i il Prof. Walter Ricciardi – Consigliere del ministro della Salute, il Prof. Giovanni Rezza – Direttore Dipartimento Malattie Infettive – Istituto Superiore di Sanità, il Prof. Giuseppe Ippolito – Direttore scientifico INMI Lazzaro Spallanzani Roma e la Dott.ssa Flavia Riccardo – Ricercatrice – Istituto Superiore di Sanità.

Ci sarà un messaggio speciale di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, dedicato a tutti coloro che vorranno donare.Lo show, inoltre, sarà disponibile su tutte le piattaforme Rai: RaiPlay, canali YouTube e Facebook e sarà mandato in contemporanea anche su RaiRadio2 con la conduzione di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini.

IL LINK DEL PROGETTO : https://www.musicacheunisce.it/

