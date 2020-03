Musulmana muore ma il cimitero è solo per cristiani: in casa da una settimana

BRESCIA – La madre è morta il 18 marzo ma non essendoci una sezione musulmana al cimitero del paese i familiari stanno vegliando il feretro in casa aspettando che qualcuno trovi una soluzione. Succede a Pisogne, piccolo comune sul lago d’Iseo a Brescia. A denunciare la situazione è stato Yassine Lafram, presidente dell’UCOII, l’Unione delle Comunita Islamiche d’Italia. “Mi è stata segnalata una situazione drammatica nel comune di Pisogne in provincia di Brescia, dove una famiglia musulmana è costretta a stare nella propria abitazione da una settimana con la madre, morta il 18 marzo, chiusa in una bara in casa”, ha raccontato il presidente.

“Questo – aggiunge Lafram – perché il comune di Pisogne e’ privo di un’area di sepoltura per musulmani, di cui invece è dotato il comune di Brescia, ma che non autorizza la sepoltura”. “Spero che le autorità competenti si muovano al più presto per permettere una degna sepoltura a questa donna. Questa emergenza che stiamo vivendo tutti non deve costringerci, quando possiamo, a trascurare l’umanità che è l’essenza della nostra società”, ha spiegato il presidente. Intanto il sindaco di Pisogne, Federico Laini, si è mosso con la giunta per capire cosa sia successo. “Sapevamo del lutto – ha spiegato il sindaco – e abbiamo seguito la famiglia. Mi sono mosso per capire cosa sia successo e perché si è creata questa situazione”. L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia si era già attivata nei giorni scorsi chiedendo un intervento da parte del governo e dell’ANCI, per poter agevolare la sepoltura dei defunti musulmani nei cimiteri islamici già esistenti anche se provenienti da altre province o regioni.

