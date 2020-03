Napoli, droga e armi: arrestate due persone

NAPOLI – Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di San Giorgio a Cremano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l’alt in via Argine a una donna a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto diversi panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2kg.

Poco dopo i poliziotti si sono recati presso un esercizio commerciale della stessa zona dove hanno trovato un uomo in possesso di tre panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi, un revolver e 79 proiettili calibro 6. M.C. e P.G., napoletani di 39 e 55 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; inoltre, il 55enne è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni.

