Napoli, Francesco torna da una vacanza e muore per problemi respiratori: disposta l’autopsia

NAPOLI – Francesco Bifulco, detto “Francescone”, è morto ieri sera a 47 anni a Napoli, nella sua casa di Piazza Nazionale. L’uomo si era ammalato dopo essere tornato da un viaggio a Sharm el-Sheikh lungo una settimana. La salma è stata sequestrata ed è sottoposta, proprio in queste ore, a tutti gli accertamenti clinici del caso. Bifulco era tornato a Napoli il 15 febbraio scorso, aveva cominciato ad accusare febbre e difficoltà respiratorie pochi giorni dopo il suo rientro, oltre a mostrare resistenza ai vari antibiotici impiegati per contrastare la sintomatologia che progressivamente si era acuita. L’uomo soffriva di disturbi respiratori dovuti a una sarcoidosi polmonare ed aveva evitato nelle ultime settimane contatti con altre persone, in una sorta di auto-isolamento. Ieri, intorno alle 18, la perdita di conoscenza in seguito alla quale, un suo familiare ha allertato i soccorsi del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Gli esami effettuati chiariranno se, tra le cause del decesso, ci sia anche un’infezione da coronavirus o meno.

