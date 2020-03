NAPOLI – Napoli, il padre di Ugo a La Radiazza: “Ucciso mentre scappava”.

Questa mattina, nel programma mattutino di RadioMarte, “LaRadiazza” condotto da Gianni Simioli, è intervenuto Vincenzo Russo, il padre di Ugo. Il ragazzo è morto in seguito a 3 colpi di pistola esplosi da un carabiniere a cui, nella tarda serata tra sabato e domenica nel quartiere Santa Lucia, il 15enne voleva sottrarre l’orologio.

Il presentatore, dopo aver fatto le condoglianze all’uomo, ha subito chiesto se fosse a conoscenza di nuovi aggiornamenti sulla vicenda. Il padre del 15enne, però, ha affermato che le indagini sono in corso e quindi non hanno ancora ricevuto nuove notizie.

Vincenzo Russo, che ha spiegato come i tempi stanno cambiando in negativo, ha raccontato, inseguito ad una domanda di Simioli, di aver avuto il secondogenito Ugo all’età di 21 anni, dopo il quale ha poi avuto altri 2 figli. Il presentatore, allora, ha chiesto all’uomo se avesse mai pensato di essere troppo giovane per fare il padre. Russo ha, però, risposto di sentirsi non solo padre, ma anche fratello e amico con i figli, ma di averli nonostante ciò educati correttamente. Inoltre, Vincenzo non ha mai considerato le amicizie del figlio cattive, così come ha letto su diversi giornali.

Simioli ha poi chiesto all’uomo dove ha trovato la forza di parlare subito, poche ore dopo la tragica notizia. A tale quesito, il padre del 15enne ha spiegato di essere distrutto ma di dover dimostrarsi forte per salvaguardare il dolore che in queste ore la sua famiglia sta vivendo. Ha affermato, anche, che la forza la trova nella voglia di giustizia per il figlio Ugo.

Il presentatore ha poi chiesto all’uomo dei suoi precedenti penali, affermando di non aver alcun pregiudizio nei suoi confronti. Russo ha raccontato di aver pagato per gli errori commessi nel passato ma che questi non hanno influenzato il figlio. Inoltre, ha spiegato che se fosse stato a corrente che Ugo avesse intrapreso strade “poco raccomandate”, non l’avrebbe mai permesso. Il padre ha poi raccontato che il figlio, terminata la terza media, ha scelto di non frequentare più la scuola per andare a lavorare.

Quando, Simioli gli ha chiesto della dinamica della tragedia, l’uomo ha raccontato di voler capire l’esatto svolgimento dei fatti. Ha, inoltre, affermato di comprendere la paura del carabinieri quando si è trovato una pistola puntata alla tempia. Non si capacita, però, del fatto che dopo averlo sparato una prima volta, il giovane militare l’ho ha colpito una seconda volta alla testa, mentre Ugo scappava.

Vincenzo Russo a terminato l’intervista chiedendo alla magistratura di verificare i fatti e di farla pagare al carabiniere nel caso in cui quest’ultimo abbia sbagliato.

