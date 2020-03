By redazione

L’uomo autore di un video choc in cui inquadra anche la vittima stesa sul letto di morte

Napoli, la sorella muore e nessuno se ne occupa: “Confermato decesso per Coronavirus”

NAPOLI – L’appello straziante è stato postato su Facebook, una donna sulla cinquantina è deceduta per un sospetto caso di coronavirus a Napoli, nei pressi di piazza Carlo III e a registrare il video è stato il fratello, che denuncia lo stato di totale abbandono in cui la sua famiglia è stata lasciata dalle istituzioni e rivela poi in un successivo video di aver ricevuto conferma della positività al Coronavirus.

Nonostante le ripetute richieste, infatti, È slittato fino all’appello video il risultato del tampone fatto alla donna deceduta da quasi 24 ore e ancora nel letto di morte. Il fratello la mostra a riprova di quanto espresso, nel video che vi proponiamo il suo volto è oscurato ma nella versione originale, condivisa migliaia di volte sui social, è ben visibile.

A quanto pare neanche il medico di famiglia ha voluto andare a casa della deceduta, l’autore dell’appello video dice di aver provato a rianimarla – senza successo – con la respirazione bocca e bocca e dunque teme che anche lui possa aver contratto il coronavirus e dunque si dice pronto a restare lì in quarantena. Nella stessa casa ci sono diverse persone, tra cui anziani e bambini, e dunque la situazione è particolarmente delicata.

Ecco il video: