Napoli, l’appello dei bambini del Santobono-Pausilipon: “Coronavirus, rispettate le regole”

By Gianluca Russo

NAPOLI – I bambini ricoverati al Santobono – Pausilipon infondono un messaggio di speranza sulla questione che tiene banco ovunque, quella del Coronavirus. Nella struttura sono ospiti bambini in cura oncologica, affetti da diverse forme di tumore. I piccoli hanno voluto sensibilizzare tutti all’utilizzo delle mascherine ed a rispettare, in generale, tutte le norme in merito così da tranquillizzare anche coloro che vivono od hanno vissuto un’esperienza simile alla loro.

Il video è stato pubblicato dalla nostra collega giornalista, Marilena Natale, madre di Aurora, bambina simbolo della lotta ai tumori, e fondatrice dell’associazione “Terra dei Cuori”, che si occupa di dare sostegno alle famiglie dei bambini affetti dal cancro.

IL VIDEO