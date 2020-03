Napoli, Mertens e De Laurentiis pranzano insieme al Vesuvio: si discute del rinnovo

I due in questi minuti stanno discutendo dell’accordo per il prolungamento del contratto dell’attaccante fresco di record in maglia azzurra

NAPOLI – Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens a pranzo insieme per discutere del rinnovo del contratto dell’attaccante azzurro. Sono arrivati uno dopo l’altro, poco dopo le 13:30, al Grand Hotel Vesuvio e si sono accomodati in una sala appartata del ristorante Caruso Roof Garden del pentastellato Albergo di via Partenope.

In questi minuti, senza altre persone a tavola, i due stanno discutendo del rinnovo contrattuale del nazionale belga, fresco di record con la maglia del Napoli.

Aurelio De Laurentiis ha offerto un biennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus legati ai gol ed alla qualificazione in Champions League. Mertens, prima di accettare, vuole che la società azzurra soddisfi un’altra richiesta: un bonus di cinque milioni di euro al momento della firma.

L’incontro di oggi è comunque sintomatico che l’accordo tra le parti sia vicino.

Mertens non ha mai nascosto l’intenzione di continuare la sua avventura a Napoli. La società da parte sua, anche ieri tramite le parole del DS Giuntoli ha fatto capire che c’è l’intenzione di siglare l’accordo: “Stiamo parlando con il suo entourage. Gli dobbiamo tanto. Se vorrà restare, saremo felici di ripartire con lui”, ha dichiarato ieri Giuntoli prima della gara col Torino.

AGGIORNAMENTO

Mertens e Aurelio De Laurentiis hanno lasciato insieme il ristorante alle 16:15. Il clima tra loro era molto disteso come si evidenzia dalle foto esclusive della nostra redazione. Prima di andare via l’attaccante del Napoli si è fermato per qualche foto con i piccoli tifosi che erano a pranzo a pochi metri dall’incontro per il rinnovo. Alla domanda sull’eventuale accordo trovato, il belga ha risposto con un sorriso eloquente salutando tutti: “ci vediamo, ci vediamo…”