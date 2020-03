Napoli, Mertens ringrazia i medici del Monaldi: “il vostro lavoro è incredibile”

NAPOLI – Il campione belga del Napoli, Dries Mertens, ha voluto ringraziare in un video pubblicato sui social i medici e gli infermieri del Monaldi impegnati in queste ore nell’emergenza Coronavirus. “Ho visto i vari video – ha detto l’attaccante azzurro – state aiutando tutte le persone. E’ un periodo difficile per voi, ma il vostro lavoro è incredibile. Grazie per tutto quello che state facendo. Non riuscite neanche a stare vicino alle vostre famiglie e quindi – conclude ‘Ciro’- volevo solo mandarvi un messaggio di forza e ringraziarvi per il vostro lavoro”. Dries Mertens è molto attivo sui social in questo periodo. Sono virali alcuni video di allenamenti insieme alla moglie Kat effettuati sul terrazzo della casa di Posillipo.

