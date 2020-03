Napoli, raccolta fondi per sostenere il Cotugno nell’emergenza Coronavirus

NAPOLI – E se Chiara Ferragni e Fedez sono riusciti a raccogliere più di un milione e mezzo di euro da destinare all’Ospedale San Raffaele di Milano per rafforzare i reparti di terapia intensiva a causa del Covid- 19, un’idea simile è stata lanciata da una giovane studentessa di Medicina e Chirurgia di Napoli per sostenere il Cotugno, nosocomio napoletano specializzato in malattie infettive, durante l’emergenza Coronavirus.

” Ho deciso di creare una raccolta fondi quest’anno e gestirla personalmente. Siamo in un brutto periodo, diciamolo. E in fin dei conti a chi può, non costa veramente nulla dare un piccolo contributo per aiutare ospedali nella ricerca, nell’acquisto di altri ventilatori o altro materiale per supportare tutte le persone che cercano di combattere questo virus, chi convivendoci e chi dando una mano a chi ci convive.

Ho 23 anni, e da futuro medico quale (spero) sarò, non potevo permettermi di non fare niente in questa situazione.

Non siamo la Lombardia, o il nord Italia, siamo la Campania, e come tale dobbiamo fare in modo da sostenerci, perché non abbiamo l’organizzazione, né i materiali e le attrezzature a sufficienza per contrastare quest’epidemia oggi giorno. Facciamo qualcosa e rendiamoci utili.”, questo è l’appello di Federica.

E’ importante comunque ricordare che tutte le donazioni ricevute dall’ospedale San Raffaele di Milano saranno messe a disposizione di attività di ricerca e cura. Il nosocomio milanese è un ospedale che offre a tutti gli effetti un servizio pubblico a disposizione dei cittadini di tutto il Paese.

