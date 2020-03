Napoli, sparatoria nella notte: ucciso giovane di 15 anni

By Daniele Bahri

Un 15enne napoletano è stato ferito da colpi di pistola alla testa e al torace ed è morto in ospedale dopo il tentativo di salvarlo da parte dei medici. Il minore era stato soccorso questa notte da un’ambulanza del 118 in via Generale Giordano Orsini, nella zona di Santa Lucia.

Sarebbe deceduto dopo uno scontro a fuoco tra la sua baby gang ed i carabinieri, episodio che, secondo quanto rivelato dalla testata giornalistica Il Mattino, si sarebbe verificato intorno alle 2:30 circa di questa notte.

Tutta l’area del pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini è stato assalito da parenti e anici che hanno devastato tutto.