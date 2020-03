Napoli, tragedia al supermercato: uomo muore mentre fa la spesa

By redazione

Al momento ancora non si conoscono le generalità della vittima

NAPOLI – Tragedia in un supermercato di Barra, periferia est di Napoli. Un uomo sarebbe morto mentre faceva la spesa all’interno dell’attività commerciale. L’accaduto è stato denunciato su un gruppo social da un utente che era presente sul posto dove si è consumata la tragedia. Al momento ancora non si conoscono le generalità della vittima ne’ tantomeno le cause del decesso.

Questo il post pubblicato su Facebook: “Sono rimasta scioccata. Poco fa mi sono recata al supermercato per comprare le cialde e sentivo un’aria strana. È successo che un signore è morto mentre faceva la spesa, stava a terra, si e sentito male. Molto probabilmente un infarto, mi dispiace molto. Ci hanno fatto uscire tutti e chiuso la struttura”.

FOTO DI REPERTORIO

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui