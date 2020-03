“Non abbiamo soldi”, le persone prendono d’assalto i supermercati

By redazione

PALERMO – Assalto ai supermercati per prendere quanti più generi alimentari possibili e poi tutti in fuga senza pagare. Per questo motivo a Palermo, quasi tutti i market sono presidiati dalle forze dell’ordine. Tutto è iniziato nella giornata di giovedì quando circa venti famiglie hanno riempito i loro carrelli all’interno del Lidl del capoluogo siciliano ed hanno tentato la fuga.

Dentro è scoppiato il caos con i componenti di una ventina di famiglie pronti a portar via i generi alimentari, mentre fuori la fila aumentava. Stessa scena ieri. E mentre si teme una vera e propria rivolta nei quartieri più poveri con rapine a supermercati invece che a banche e a furgoni portavalori , sono aumentati i controlli. «Si tratta solo misure preventive», dicono i responsabili dei centri commerciali.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui