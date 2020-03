By Ciro De Liddo

Il ragazzo che ha riportato diverse ferite è stato trasportato in ospedale per essere medicato

BATTAGLIA – Nota 5 uomini che molestano le amiche e interviene: giovane pestato dal branco.

L’episodio è accaduto a Battipaglia, nel salernitano. Nella serata di venerdì, un gruppo di 5 uomini, tutti di origine straniera, si sono avvicinati ad alcune ragazzine che si trovavano in Piazza Farina. A questo punto, i 5 hanno iniziato a molestare le giovani con complimenti legati alla loro estetica accompagnati da commenti spinti .

Le ragazze, spaventate, si sono allontanate, ma il gruppo di molestatori ha iniziato a seguirle. A notare la situazione, un amico delle giovani che è intervenuto in loro soccorso. Il gruppo dei 5 uomini ha, però, aggredito con calci e pugni il ragazzo.

La scena di violenza ha avuto luogo davanti ad alcuni passanti che hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine. Pochi minuti dopo, infatti, sono giunti in piazza gli uomini della Polizia di Stato. Alla loro vista, gli aggressori si sono dati alla fuga. Il giovane, invece, è stato trasportato in ospedale per essere medicato.

