Pane abusivo venduto in auto senza alcuna tracciabilità: sequestro e denuncia

CASALNUOVO – I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno denunciato un 63enne del posto per vendita di alimenti e bevande in cattivo stato di conservazione. A bordo della sua autovettura – indossando una mascherina protettiva per evitare contagi – vendeva in strada alimenti senza alcuna indicazione sulla tracciabilità.

Sequestrati 41 chili di pane e 8 chili di prodotti da forno.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui