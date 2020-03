PARETE – Parete, mascherine gratis per tutte le famiglie: l’iniziativa della Protezione Civile.

Questo pomeriggio, intorno alle 17, la Protezione Civile di Parete ha deciso di mettere in atto una distribuzione gratuita delle mascherine protettive ai cittadini. Saranno consegnate due mascherine per ogni famiglia in modo tale da permettere a tutti i residenti di averne qualcuna a disposizione.

Tale gesto è stato attuato anche per combattere lo sciacallaggio. Tantissimi sono, infatti, coloro che lucrano in questa situazione d’emergenza causato dalla diffusione del Coronavirus, vendendo a cifre elevate questi strumenti di prevenzione.

Come riportato dalla pagina Facebook, Terra Nostrum Trentola Ducenta, la Protezione Civile di Parete spera che la loro decisione sia da esempio per gli altri comuni del territorio campano, e non solo.

Il tutto si è svolto mediante un sorteggio per decretare il primo punto della città da cui fare partire la consegna delle mascherine. La Protezione Civile ha poi voluto tranquillizzare i cittadini affermando che coloro che non saranno presenti in casa al momento della consegna, potranno comunicarlo attraverso Facebook e si provvederà alla consegna.

Lo stesso primo cittadino Gino Pellegrino si è espresso su tale iniziativa. Di seguito le sue parole:

“Cari cittadini, in riferimento alle mascherine vi ricordo che i modelli FFP2 e FFP3 con filtro servono esclusivamente ai soggetti più esposti: medici, operatori che assistono malati molto gravi o alle forze di polizia che nei prossimi giorni saranno costrette a fare controlli capillari. Per il resto della popolazione queste mascherine non sono necessarie, basta rispettare le distanze e le regole di igiene indicate dal Ministero della Salute. Comunque, nonostante l’unica soluzione per evitare il possibile contagio è il rispetto rigoroso delle norme igieniche, la Protezione civile di Parete da oggi pomeriggio consegnerà a domicilio ad ogni famiglia delle mascherine chirurgiche. Queste saranno utilizzabili quando si andrà a fare la spesa o in altri spazi pubblici. Quindi, non affollate la farmacia che non distribuirà mascherine. Vi ringrazio per la collaborazione”.

FONTE FOTO: TERRA NOSTRUM TRENTOLA DUCENTA

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK