Paura coronavirus, nessuno dona sangue: nuova iniziativa per Giugliano e ASL Na 2 Nord

GIUGLIANO – La mancanza di sangue negli ospedali è drammatica, l’epidemia di coronavirus provoca danni anche indiretti alla salute pubblica e, tra questi, la paura dei donatori abituali sta causando un calo repentino dei livelli delle banche ematiche, mettendo a serissimo rischio chi ha bisogno di trasfusioni. Per questo motivo è urgente correre ai ripari, e da Giugliano parte un’iniziativa che potrebbe salvare la vita a tanti.

L’iniziativa la illustra Gino Svanera, referente aziendale Medicina Trasfusionale ASL Napoli 2 Nord: “Io e Michele Vacca, direttore UOSC Servizio Trasfusionale del Cardarelli e presidente del Centro Regionale Sangue – abbiamo chiesto alla direzione di poter intervenire, grazie alla pronta disponibilità del direttore generale Antonio D’Amore e del direttore sanitario aziendale Monica Vanni da lunedì avremo a disposizione tre autoemoteche in altrettanti presidi ospedalieri, ovvero a Giugliano, Frattamaggiore e Pozzuoli”.

“Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e permetterà di raccogliere donazioni di sangue a partire proprio dai parenti dei pazienti e dal personale ospedaliero – prosegue Svanera – in modo da poter fronteggiare l’emergenza nell’emergenza, perché da quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus il timore ha scoraggiato tanti donatori. Aggiungo che la Regione Campania in condizioni regolari è già in deficit di sangue, tanto che siamo costretti a rivolgerci ad altre regioni, in primis proprio Lombardia ed Emilia Romagna, tra le più colpite dal coronavirus e dunque in grandi difficoltà”.

Negli spazi antistanti i tre ospedali ci saranno dunque le strutture mobili dell’AVIS, società convenzionata con la Regione che riveste un ruolo fondamentale nella raccolta di sangue. In particolare, a Giugliano e Frattamaggiore ci saranno due autoemoteche del comprensorio Napoli 3 con sede a Casoria, mentre a Pozzuoli ce ne sarà una proveniente dal comprensorio Napoli 1 di Napoli.

“Chiaramente sarò io il primo a donare – conclude Svanera – e invito tutti a fare lo stesso”. Ora tocca alla cittadinanza compiere un gesto che, ancor di più in questi giorni delicati, può fare la differenza per la vita di tanti.