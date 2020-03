Pozzuoli, ancora un caso di Coronavirus. Il numero dei positivi sale a 28

POZZUOLI – Ancora un caso di contagio da Coronavirus a Pozzuoli. A comunicarlo è il primo cittadino Vincenzo Figliolia, tramite il proprio profilo Facebook.

IL POST DEL SINDACO

“L’Unità di crisi della Regione Campania mi ha comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al test del coronavirus.

A Pozzuoli il totale dei casi positivi è 28, di cui 20 attualmente contagiati (3 ospedalizzati e 17 in isolamento domiciliare), 2 in via di guarigione, una persona guarita definitivamente e 5 decessi.

Dobbiamo mettercela tutta per contenere la diffusione del contagio.

Ci stiamo impegnando a rispettare le restrizioni, continuiamo a stringere i denti e ce la faremo!

STIAMO A CASA

Non smetterò mai di dirlo perché è la nostra unica soluzione per farcela!”

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui