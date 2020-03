By Antonio Miele

Il sindaco: “E’ assurdo che ci sia ancora gente in strada”

Pozzuoli, scatta la quarantena obbligatoria per 3 residenti: erano in giro senza motivo

POZZUOLI – Pozzuoli, scatta la quarantena obbligatoria per 3 residenti: erano in giro senza motivo. Scattano i primi provvedimenti di quarantena obbligatoria a Pozzuoli. Riguardano tre persone inosservanti dei provvedimenti dell’autorità di governo e delle ordinanze regionali.

L’obbligo di fermo obbligatorio a casa di 14 giorni è stato applicato ad una coppia di coniugi ultrassessantenni residente a Bacoli, sorpresa dalla polizia municipale a passeggiare tranquillamente e senza documenti attorno al lago d’Averno a Pozzuoli, incurante dei divieti. Una volta fermati i due hanno opposto resistenza agli agenti della municipale che li hanno condotti al comando per l’identificazione. L’uomo è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Quarantena obbligatoria anche per un 50enne che circolava sulla sua auto senza un valido motivo. Il veicolo è stato sequestrato perchè senza assicurazione e già sottoposto a fermo amministrativo. Per l’uomo, inoltre è scattata la denuncia e la revoca della patente. Controllati anche 25 esercizi commerciali per verificare rispetto delle norme igienico sanitarie ed aumenti ingiustificati dei beni di prima necessità.

“E’ assurdo che ci sia gente in strada senza rendersi conto dell’emergenza sanitaria in atto e del rischio che si corre – ha detto il sindaco, Vincenzo Figliolia -. Increscioso poi il fatto che quando poi vengono fermati e denunciati si ribellano fino al punto di aggredire le forze di polizia”.

