Primo caso di Coronavirus anche a Frattamaggiore, il Sindaco: “dovete rimanere in casa!”

FRATTAMAGGIORE – Primo caso di Coronavirus a Frattamaggiore. A darne l’annuncio, sulla propria pagina Facebook, è lo stesso Sindaco, Marco Antonio Del Prete. “Si era parlato di un presunto caso di positività al Coronavirus a Frattamaggiore. E’ di pochi minuti fa la notizia che tale positività è confermata. Siamo in costante contatto con l’Asl, con la quale abbiamo attivato tutte le procedure, che mi ha confermato che il paziente non è residente a Fratta ma ha il domicilio nella nostra città. La persona si è sottoposta al tampone lo scorso 11 marzo e da allora, mi ha assicurato, non è più uscito di casa. Noi, in ogni caso, stiamo ricostruendo la sua situazione e stiamo verificando s se e con quali persone abbia avuto contatti negli ultimi giorni. Noi cercheremo di tenere tutto sotto controllo. Ciò che però non va bene – aggiunge il primo cittadino – è che continuo a vedere troppa gente per strada. Chiederò alle forze dell’ordine di intensificare i controlli. Solo se rimaniamo tutti in casa riusciremo ad uscire prima possibile dalla grave e pericolosa situazione che sta vivendo il nostro Paese”.

