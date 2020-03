By redazione

Protezione Civile: superati i 20mila contagiati, 368 nuovi decessi per coronavirus

ROMA – Arriva il quotidiano aggiornamento con la conferenza stampa del capo della Protezione Civile Borrelli con il presidente dell’ISS Brusaferro. Questi i numeri di oggi:

Contagiati: 2853 nuovi casi, totali positivi 20603 (di cui 9663 ricoverati in ospedale, 9268 in isolamento domiciliare, 1672 in terapia intensiva)

Morti: 368 decessi (1809 in totale)

Guariti: 369 (totale 2335)

Totale contagiati compresi decessi e guariti 24747