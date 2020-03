By Antonio Galluccio

Ad ore è atteso l’esito per l’attaccante francese

PSG, allarme Coronavirus per Mbappè: si è sottoposto al tampone

PARIGI (Francia) – L’attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé si è sottoposto al test per il coronavirus. Lo scrive L’Equipe nella sua edizione online specificando che i risultati si sapranno domani.

Da due giorni l’attaccante non si allena. Ufficialmente ha mal di gola. L’esito del test potrebbe stravolgere lo svolgimento del ritorno degli ottavi di Champions con il Borussia Dortmund, in programma per domani sera al Parco dei Principi a porte chiuse.