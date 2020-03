SICILIA – Psicosi Coronavirus, continuano gli assalti ai traghetti.

Continuano gli sbarchi nell’Isola da persone originarie del posto ma residenti in altre regioni italiane. A denunciare l’accaduto è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci tramite il suo profilo Facebook.

“Mi hanno segnalato appena adesso che Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate. Non è possibile – ha affermato – e non accetto che questo accada”. “Noi siciliani – ha aggiunto – non siamo carne da macello!”.

La rabbia di Musumeci è evidente. E’ la terza ondata di persone che tentato di rientrare nel territorio siciliano nonostante l’isola sia quasi blindata con treni, voli e traghetti ridotti al minimo indispensabile.

Stando a fonti locali, le code per imbarcarsi sul traghetto che è giunto ieri a tarda serata, sarebbero cominciate nel pomeriggio. Per tale motivo, il governatore ha deciso di richiedere l’intervento del prefetto di Messina per intensificare ulteriormente i controlli.

