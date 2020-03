By Ciro De Liddo

AREZZO – Pulmino finisce fuori strada e impatta contro albero: 3 morti. Uno è napoletano.

Il tragico incidente ha avuto luogo nella serata di ieri a Fratta, frazione di Cortona in provincia di Arezzo in Toscana. Un pulmino per il trasporto disabili, stava percorrendo la provinciale 28 che collega Cortona a Siena. Il gruppo stava ritornando nella struttura sanitaria, Villa Mimose dopo una festa nel Senese.

Alla guida del mezzo, c’era una 40enne originaria della Romania. La donna, stando ad una prima ricostruzione, ha perso il controllo del van, per motivi non ancora chiariti. Finendo fuori strada, il pulmino ha impattato contro un tronco e ha terminato la corsa in un fossato, rimanendo incastrato tra due alberi. L’impatto violento, ha reso molto difficili le operazioni di soccorso, ostacolate anche dalle cattive condizioni atmosferiche.

Nonostante le difficoltà, i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere le persone presenti del mezzo, che hanno ricevuto l’immediate cure dei paramedici del 118. Tutti i feriti, in seguito, sono stati trasportati al pronto soccorso. Due, in codice rosso, al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena mentre altri 3 in codice giallo, presso il San Donato di Arezzo.

Oltre ai 5 feriti, nel sinistro sono rimasti coinvolte altre 3 persone che hanno però perso la vita. Due sono decedute sul colpo, la terza poco dopo. Si tratta di due 45enni, uno di Passignano e uno originario di Napoli, e una 43enne originaria di Livorno. Tutti i pazienti avevo disabilità psichiche.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di fare chiarezza sulla dinamica dei fatti. Inoltre, la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

