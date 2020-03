Qualiano, evade dai domiciliari: “Stufo di vivere con la mia compagna, preferisco il carcere”

QUALIANO – I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per evasione G.N., 42enne del posto già sottoposto alla detenzione domiciliare per furto aggravato.

I militari lo hanno sorpreso mentre passeggiava con due grossi borsoni lungo la circumvallazione esterna. Fermato, il 42enne si è giustificato dicendo di non voler più condividere l’abitazione con la compagna e di preferire il carcere ai domiciliari.

Sottoposto nuovamente ai domiciliari, l’uomo è in attesa di giudizio.

COMUNICATO STAMPA

