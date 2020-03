“Qualiano non abbandona nessuno”, parte la raccolta degli alimenti per le famiglie bisognose

QUALIANO – Siglato questa mattina nella casa comunale il protocollo d’intesa “Qualiano non abbandona nessuno!”. Il progetto, partito su iniziativa dell’amministrazione comunale di Qualiano, ha come unico scopo, per l’intera durata dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, quello di sostenere i nuclei familiari in difficoltà economiche e garantire loro la ricezione di beni alimentari di prima necessità.