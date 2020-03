Qualiano, sindaco in prima linea durante i controlli della Polizia Municipale

QUALIANO – In prima persona il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis si sta impegnando in strada per far rispettare i decreti del Governo che impongono a chiunque non abbia comprovate esigenze di stare a casa. Diverse le segnalazioni giunte alla nostra redazione con il primo cittadino in prima linea e ad invitare tutti i cittadini a tornare a casa.

Avvistato praticamente dovunque: in piazza, nei luoghi solitamente di aggregazione e perfino fuori ai supermercati. De Leonardis è stato il primo sindaco a vietare il gioco del lotto ed i gratta e vinci sul territorio, ancor prima dei decreti del consiglio dei Ministri.

Oggi, sulla sua pagina Facebook, pubblica l’ultimo aggiornamento dei controlli della Polizia Municipale:

“Sono state decine le persone controllate oggi dalla Polizia Municipale di Qualiano che da giorni sta lavorando in modo instancabile e prezioso, per il bene dei cittadini di Qualiano. Voglio ringraziarli pubblicamente.

Oggi sono state denunciate diverse persone sorprese a transitare in strada senza valida giustificazione. Tra queste:

un uomo residente a Villaricca che era in piazza Rosselli mentre si stava facendo consegnare delle bottiglie di vetro che sarebbero servite per imbottigliare il vino•

E una donna residente a Giugliano, invece, che era venuta a Qualiano per comprare le sigarette



Per loro Il DPCM 8 marzo 2020, il Decreto Legge n. 9/2020 e il Decreto Legge n. 11/2020 prevedono, per le violazioni delle misure in essi contenute, l’imputazione per il reato contravvenzionale ex art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), che sanziona con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro chi trasgredisce alle norme contenute nei decreti che proibiscono di spostarsi senza motivo”.