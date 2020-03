Qualiano, stasera altro intervento di sanificazione delle strade

QUALIANO – Grazie ai coltivatori diretti del territorio, stasera dalle 20:30 effettueremo un altro intervento di sanificazione in tutte le strade di Qualiano, dopo quello già effettuato lo scorso 28 febbraio. A questo intervento ne seguirà un altro ancora ad opera dell’ASL, il giorno 20 marzo”, lo annuncia il sindaco di Qualiano Raffaele de Leonardis.

“Vista l’emergenza Coronavirus – continua il sindaco – non abbiamo atteso L’azienda Sanitaria Locale e nonostante l’operazione effettuata già due settimane fa, abbiamo programmato un’altra disinfezione per oggi.

Nei giorni dell’emergenza a Qualiano sono stati molteplici gli interventi messi in atto dall’amministrazione che ha provveduto oltre alla sanificazione delle strade, alla disinfezione di tutte le scuole del territorio e di tutti gli edifici comunali.

“Ringrazio i coltivatori diretti di Qualiano che stasera provvederanno all’intervento, contattati da Antonio Santopaolo, che ci ha proposto questa soluzione che, tra l’altro, sarà gratuita e non graverà sulle casse del comune”, rivela de Leonardis.

Si raccomanda la popolazione di chiudere finestre e balconi durante il trattamento, di non lasciare panni stesi e di non sostare all’esterno per evitare contatti accidentali con la soluzione che verrà nebulizzata durante lo svolgimento del servizio di sanificazione.