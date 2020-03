Rombo di leggenda: la Suzuki Katana diventa speciale

Una moto leggendaria, non solo per il fatto di essere arrivata sul mercato nei primi anni 80’, ma anche perché si ispira alla sciabola giapponese con la caratteristica impugnatura a due mani

La Suzuki Katana è una moto leggendaria, non solo per il fatto di essere arrivata sul mercato nei primi anni 80’, ma anche perché si ispira alla sciabola giapponese con la caratteristica impugnatura a due mani. Una moto che è il prodotto di una guerra “tecnologica” che le case produttrici giapponesi avevano iniziato proprio alla fine degli anni 70’, con gli ingegneri che si sfidavano a colpi di soluzioni ardite e stili nuovissimi, riprendendo anche delle soluzioni dei veicoli a 4 ruote.

Una moto che si è contraddistinta subito dopo la sua uscita. Dallo scorso anno è disponibile anche la nuova versione, che ne riprende sia la filosofia che il concetto costruttivo, mantenendo inalterate le sue caratteristiche, la sportività, l’unicità e l’originalità.

Suzuki Katana: la genesi

Per il loro “concept” i tecnici della casa di Hamamatsu si sono ispirati con molta semplicità alla sciabola giapponese, creando un modello unico ed iconico, che doveva essere la scelta ideale per un gran numero di motociclisti. Alcuni particolari furono presi in prestito dal settore automobilistico, come il fanale centrale, mentre per la strumentazione fu scelta una soluzione innovativa, quella di sovrapporre tachimetro e contagiri.

Anche l’ergonomia della Katana era molto curata e in grado di offrire a tutti i guidatori una posizione comoda in sella. Il prototipo montava un motore di 650 cc di cilindrata, poi al momento del lancio sul mercato furono due le motorizzazioni disponibili, 750 e 1100cc, che rimasero sulla breccia entrambe per cinque anni. La Katana, che era caratterizzata da una molto spiccata indole sportiva, nonostante non fosse stata progettata per le corse, era ideale per tutte le condizioni climatiche. Come per la spada dalla quale aveva preso il nome, per guidarla era sempre consigliabile una impugnatura a due mani.

Tra le prove moto di Dueruote spicca quella della nuova Katana: su strada la Jindachi mostra grandi doti di trazione, con un motore modulabile e frizione e cambio morbidissimi. Il motore con i suoi 150 cavalli consente di acquistare velocità in poco tempo ed anche la sua coppia, 108 Nm garantisce una grande spinta quando è necessario, specialmente in uscita dalle curve, comportandosi come una vera e propria “racer”. Le differenze tra le due versioni, oltre che nel motore, sono nel pacchetto di accessori che caratterizzano la Jindachi, tra i quali uno scarico in titanio, la sella bicolore, con stampato il logo “Katana”, il cupolino maggiorato e la protezione del serbatoio. Anche il prezzo varia dai 13.690 euro della Katana 1000 standard ai 14.290 della Jindachi.

Caratteristiche di una leggenda

L’allestimento 2019 della Suzuki Katana nella versione Jindachi, rispecchia la livrea ed il design della prima edizione del 1981, con gli ingegneri che hanno voluto fare un tributo doveroso al “mito” che l’ha preceduta. Il nome della moto è stato riportato su una delle fiancate e molti dettagli della nuova moto hanno un designa apposito per ricordare il primo modello e celebrare il suo successo, come il gruppo ottico diviso in due metà, e il faro del tipo “a led” che ricorda in modo chiarissimo, la spada giapponese che le dà il nome.