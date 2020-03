Rotta verso gli Stati Uniti: fare business negli USA

Lo scorso ottobre è stato presentato un protocollo di intesa fra Campania e Ohio (Stati Uniti), con lo scopo di spingere l’internazionalizzazione delle aziende in regione. La tavola rotonda, organizzata presso “Spazio Campania” a Milano, ha visto la partecipazione di Jobs Ohio, uno dei poli più importanti per la digitalizzazione negli Stati Uniti. Dunque si apre ufficialmente una preziosa rotta per fare business negli USA, a patto di tenere in considerazione alcuni consigli molto importanti.

Cosa c’è da sapere prima di avviare una partnership negli USA

Gli USA sono una grande superpotenza economica, quindi le opportunità per fare business non mancano di certo, ma bisogna comunque conoscere alcuni dettagli. Ad esempio il fatto che molte infrastrutture sono ancora arretrate, e che il sistema finanziario non ha recuperato del tutto dalla crisi economica del 2008.

Come sempre è fondamentale conoscere con cura i possibili partner e fornitori: sul web è possibile trovare molte informazioni aziendali su portali specializzati come iCRIBIS, ad esempio. In questo modo si potranno conoscere le differenze burocratiche tra Italia e USA e nello stesso tempo avere un’immagine chiara dello stato di salute delle aziende a stelle e strisce.

Altri elementi da studiare sono la normativa valutaria, che non presenta particolari complicazioni, e la normativa doganale. Ad ogni modo, al momento gli USA sono uno dei mercati potenzialmente più floridi per le imprese italiane.

Le regole d’oro per fare business negli Stati Uniti d’America

Gli USA sono famosi per la loro abitudine nell’approcciare i rapporti professionali in modo informale, ma bisogna fare attenzione a non esagerare. Quando si parla di affari, infatti, gli imprenditori americani non amano tergiversare, e preferiscono andare direttamente al sodo, con poche chiacchiere. Inoltre, meglio evitare di discutere di politica e di religione, per scansare fraintendimenti e possibili tensioni.

Un’altra regola fondamentale è la seguente: un po’ come alle interrogazioni a scuola, durante una riunione d’affari la preparazione è tutto. Ed è bene avvalorare le proprie tesi portando come esempi statistiche e numeri concreti, perché sono sinonimo di oggettività. Inoltre, la preparazione dona sicurezza, e agli americani piace avere a che fare con imprenditori stranieri che credono in ciò che fanno.

La puntualità è un’altra dote essenziale, per un imprenditore che desidera fare business negli USA, così come il mantenimento della parola data. Qualsiasi scadenza va sempre rispettata, ed è meglio evitare di ridursi sul filo del rasoio, provvedendo con un discreto anticipo. Da questo punto di vista è possibile paragonare le riunioni d’affari ai colloqui di lavoro: puntualità significa arrivare un po’ prima degli altri.

Infine, ecco la quarta e ultima regola d’oro: chi dorme non piglia pesci. Negli USA più che altrove, non esistono orari di lavoro: un imprenditore dev’essere reperibile in qualsiasi momento della giornata, per far fronte ad eventuali emergenze, e anche per una questione di attenzione al cliente. In America sono molto esigenti, e la maggiore reperibilità può diventare un fattore preziosissimo per distinguersi dai competitor.