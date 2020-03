Sant’Antimo, convocate famiglie e docenti a scuola per ritiro libri: interviene la polizia locale

SANT’ANTIMO – A Sant’Antimo, è iniziato a circolare un manifesto a firma del Dirigente Scolastico di un istituto del Comune che conta circa 1200 iscritti in cui docenti e genitori venivano avvisati di recarsi nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 marzo presso la struttura per il ritiro di libri ed altri materiali lasciati nelle aule scolastiche. La cosa ha destato forte preoccupazione perché la comunicazione viola i Decreti Ministeriali e le Ordinanze del Presidente della Regione Campania che prevedono che gli spostamenti devono essere ben motivati e per necessità.

Tanti i cittadini preoccupati che hanno in vari modi segnalato la problematica. Se 1200 famiglie si recassero a scuola per ritirare i libri in più, per i docenti ed eventuale altro personale i rischi e le probabilità di eventuali contagi potrebbero diventare esponenziali. A seguito della prima nota, il Dirigente Scolastico ha scritto un’altra missiva nella quale dispone l’annullamento su richiesta del Comandante Piricelli della Polizia Locale di Sant’Antimo, che è prontamente intervenuto sulla questione.

