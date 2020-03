Sant’Antimo, oltraggi, minacce e resistenza a pubblico ufficiale: due nei guai

SANT’ANTIMO/SAVIANO – Oltraggi, minacce e resistenza a pubblico ufficiale: due nei guai. La Polizia Locale di Sant’Antimo, diretta dal Comandante Piricelli a seguito di differenti attività ha denunciato in circostanze diverse due cittadini per reati specifici. Nell’ambito delle attività di Polizia Giudiziaria poste in essere sul territorio di Sant’Antimo, nel dover procedere ad accertamenti in una abitazione, giunti all’esterno avuta la presenza del cittadino,lo stesso non consentiva di accedere all’abitazione,nel contempo oltraggiava, minacciava ed offendeva gli Agenti della Polizia Locale, profferendo parole pesanti nei confronti degli stessi al fine di non far dare seguito agli accertamenti . A quel punto gli Agenti pronti a procedere verso il facinoroso data la presenza di minori e di una signora incinta, procedevano denunciando a piede libero il soggetto.

In settimana durante i festeggiamenti del Carnevale di Saviano gli Agenti della Polizia Locale di Sant’Antimo diretti personalmente dal Comandante Piricelli nell’espletamento delle funzioni e ponendo in essere le proprie attività lavorative nel mentre la manifestazione del Carnevale stava entrando nel vivo,nel far rispettare l’ordinanza relativa alla circolazione, una sottufficiale della Polizia Locale invitava con gentilezza un cittadino a spostare il motociclo dalla zona perché posizionato male.Lo stesso non solo non se fregava, ma alzava la voce alla presenza dei numerosi cittadini presenti usando termini poco educati oltraggiando minacciando gli Agenti usando resistenza e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. A coadiuvare la Luogotenente accorrevano altre due colleghe Marescialli unitamente al Comandante Piricelli, il quale immediatamente con grande fermezza poneva in essere le procedure previste dalla Legge, raggiungendo a pochi passi il soggetto intimandolo a calmarsi ed a fornire i documenti. Il provvidenziale intervento di numerose persone occorse per calmare il soggetto ed allontanarlo, non davano l’immediata possibilità alla Polizia Locale di procedere nei confronti del facinoroso, tale circostanza consentiva allo stesso di allontanarsi immediatamente, mettersi alla guida del motociclo e scappare via.Nel mentre andava

via continuava a profferire parole poco garbate nei confronti di coloro che stavano lavorando per garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti alla manifestazione. A quel punto pur garantendo il massimo impegno per la buona riuscita del Carnevale, il Comandante Piricelli ed i suoi uomini avviavano le attività di indagine finalizzate a risalire al cittadino che con parole forti ,fuori luogo ed atteggiamenti gravissimi ha minacciato ed oltraggiato operatori di Polizia pensando di intimorirli per non farli procedere nei suoi confronti. Indagini celeri nei confronti del soggetto che per quanto ha fatto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, sanzionato per guida senza casco,per circolazione in zona non consentita e per circolazione con motociclo privo di copertura assicurativa con successiva sottoposizione a sequestro del veicolo.