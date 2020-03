By Antonio Miele

Il giovane è stato anche denunciato per inottemperanza del decreto

NAPOLI – Scoperto dagli agenti a spacciare droga: 26enne arrestato. Ieri sera gli agenti dei commissariati Poggioreale e Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in via Della Bussola una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo in via Cupa del Principe e, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato rinvenendogli indosso un coltello a serramanico dalla lama di circa 12cm e 3 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 90gr.

Gennaro De Stefano, 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e per porto abusivo di arma; inoltre, è stato denunciato per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui