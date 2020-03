Scoperto in possesso di droga e soldi: 49enne in manette

NAPOLI – Lunedì pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Carbonara un uomo che si stava allontanando con atteggiamento circospetto.

I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso di un involucro di eroina ed hanno esteso il controllo presso la sua abitazione in via Oronzio Costa dove hanno rinvenuto altri due involucri della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 56 grammi, un bilancino, diverso materiale per il confezionamento della droga e la somma di 8.950 euro.

A.A., 49enne del Ruanda, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

