Sfugge al posto di blocco e si schianta, poi aggredisce i carabinieri che lo fermano con le maniere forti

SALERNO – I Carabinieri di Salerno, comandati dal Maggiore Castellari, rendono noto che nella giornata di ieri un uomo di origini italiane è stato visto a bordo di un’auto procedere a forte velocità su Via delle Calabrie. L’auto, priva dei pneumatici, produceva scintille pericolose per sè e per gli altri.

L’uomo dopo un po’ si è imbattuto in un posto di blocco dei Carabinieri che ha tentato di intimare l’alt al conducente che però non si è fermato ed ha quasi investito il militare. L’auto è stata rintracciata su Via San Leonardo, in fiamme, con il guidatore a terra. I Carabinieri gli hanno ordinato di allontanarsi, visto il rischio di esplosione, e per tutta risposta sono stati aggrediti con violenza.

Il soggetto, infatti, è stato immobilizzato con grande fatica, non prima di aver provocato forti contusioni a due militari.

Si tratta di un uomo proveniente dal napoletano in trattamento TSO e dunque con importanti problemi psichiatrici e attualmente ricoverato in psichiatria.

Attualmente, con riferimento ai contributi video amatoriali, tutta la vicenda è al vaglio dell’A.G.

IL VIDEO CHOC